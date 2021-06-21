Высокий парень в черных сланцах без вести пропал в Кузбассе

В Кузбассе начались поиски 22-летнего Караманова Сергея Марленовича. По информации поисковиков, пропал мужчина 1999 года рождения 17 июня – в этот день он вышел из дома и направился в неизвестном направлении, однако домой уже не вернулся.

Его приметы: рост 190 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы - черные, глаза - карие.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: темно-синяя футболка, темно-серые спортивные штаны и черные резиновые сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего парня, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.