Высокий молодой мужчина исчез в Кемерове

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал 11 октября ориентировку на 30-летнего мужчину из кузбасской столицы

– Пропал Смаркалов Андрей Юрьевич, 30 лет, г. Кемерово. С 30 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно, – рассказали в отряде.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, он худощавый, у него русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.

Граждане, которые готовы помочь с поисками или информационно, могут позвонить по номеру 8-800-700-54-52 либо 112.