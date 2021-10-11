Высокий молодой мужчина исчез в Кемерове

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили поиски 30-летнего жителя кузбасской столицы, бесследно исчезнувшего более недели назад.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал 11 октября ориентировку на 30-летнего мужчину из кузбасской столицы

– Пропал Смаркалов Андрей Юрьевич, 30 лет, г. Кемерово. С 30 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно, – рассказали в отряде.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, он худощавый, у него русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.


Граждане, которые готовы помочь с поисками или информационно, могут позвонить по номеру 8-800-700-54-52 либо 112.

Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"

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