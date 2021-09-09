Высокий кузбассовец в джинсах на подтяжках и очках пропал без вести

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В Кемеровской области начались поиски 67-летнего мужчины, который два дня назад не вернулся домой.

Волонтеры ПО "Лиза Алерт" опубликовали ориентировку на поиски жителя Прокопьевска 1954 года рождения. Варава Александр Викторович ушел из дома в неизвестном направлении 7 сентября. Сведений о его месте пребывания до сих пор нет.


Приметы мужчины: высокий рост (180 см), среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. Последний раз его видели в черной футболке, синих джинсах на подтяжках и синий мокасинах. С собой у пропавшего была черная сумка.


Сообщить информацию о предположительном местонахождении прокопчанина можно по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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