Высокий кузбассовец в белой кофте пропал без вести

В Кемеровской области стартовали поиски пропавшего 28 июля Антохина Ивана Васильевича 1981 года рождения. По информации ПО "Лиза Алерт", мужчина может находиться в двух городах: Междуреченск и Новокузнецк.

Приметы кузбассовца: рост 182 см, худощавый, волосы светло-русые и серые глаза. В последний раз его видели в белой спортивной кофте, темно-синих спортивных штанах, темно-синей футболке с длинным рукавом и черных кроссовках.

Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 112 или 8-800-700-54-52.