Высокая цена прибора для домашней аптечки возмутила кемеровчан

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от возмущенной жительницы Кемерова. Женщина рассказала, что отправилась в аптеку за ртутным термометром, однако стоимость медицинского прибора неприятно удивила: за градусник пришлось заплатить 339 рублей.

– Как можно в период пандемии наживаться на людском горе, так сказать? И это самый дешевый термометр в округе! Все они в районе 339-500 рублей! Немного дешевле электронный, но всем известный факт, что у них есть погрешность, а когда речь идет о здоровье ребенка, нужно точно знать какая температура у него, – посетовала горожанка на странице одной из групп региона в Instagram.

Пользователи поддержали кемеровчанку.

– "Мы в прошлом году самый дешевый брали за 490 (рублей)", "Ему цена 50 рублей, ну 100 – это прямо край", "Да, я тоже зашла и спросила, сколько самый дешевый градусник – 270 рублей, ужас", – написали жители областной столицы в комментариях к посту.

Комментаторы также предположили, что рост цен на такие термометры связан с отходом от производства и продажи содержащих ртуть приборов. Кроме того, по словам пользователей, на повышение цен повлияла пандемия COVID-19.