Высокая пожароопасность: кемеровские синоптики рассказали о погоде во вторник

Сегодня во вторник, 10 мая, на территории Кузбасса погода будет без осадков. В ночь температура воздуха опустилась до 0 -5 ºС, местами теплело до +5ºС. Днем же столбик термометра поднимется до +13ºС и даже +18ºС. Ветер юго-восточный с порывами до 14 м/с.

В столице области в темное время суток наблюдались заморозки 0 -2ºС. После восхода солнца температура в среднем составит от +14ºС до +16ºС.

Специалисты кемеровского гидрометцентра указали, что в этот день в регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а вот в Промышленновском районе риск возникновения пожаров 5 класса. В связи с этим гражданам не рекомендуется разводить костры.