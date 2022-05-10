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Высокая пожароопасность: кемеровские синоптики рассказали о погоде во вторник

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Последний выходной день после продолжительных майских праздников будет в Кузбассе пожароопасным, метеорологи прогнозируют тяжелую обстановку.

Сегодня во вторник, 10 мая, на территории Кузбасса погода будет без осадков. В ночь температура воздуха опустилась до 0 -5 ºС, местами теплело до +5ºС. Днем же столбик термометра поднимется до +13ºС и даже +18ºС. Ветер юго-восточный с порывами до 14 м/с.


В столице области в темное время суток наблюдались заморозки 0 -2ºС. После восхода солнца температура в среднем составит от +14ºС до +16ºС.


Специалисты кемеровского гидрометцентра указали, что в этот день в регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а вот в Промышленновском районе риск возникновения пожаров 5 класса. В связи с этим гражданам не рекомендуется разводить костры.

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