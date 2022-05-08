Высокая пожароопасность и перепады температуры: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 9 мая

Согласно актуальной информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 9 мая, на территории области ожидается от -5°C до +5°C ночью. Днем потеплеет до +12,+17°C, местами до +6,+11°C. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидаются дымки и туман.

Что касается погоды в областной столице, то ночью столбики термометров опустятся до 0,-2°C. Днем показатели температуры составят +13,+15°C. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

Кроме того, на территории региона в большинстве районов сохранится 4 класс горимости. В Промышленновском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.