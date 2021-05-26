Выследивший своих жертв в торговых точках Кемерова грабитель отправится в тюрьму

По информации следствия, нападения на двух жителей Кемерова были совершены в феврале текущего года. Полицейским же было установлено, что первую жертву осужденный заприметил в одном из комиссионных магазинов города – грабитель заметил, как ему передают деньги. Подождав 35-летнего потерпевшего на улице, преступник обратился к нему с предложением приобрести у него старый мобильный, однако он отказался. Почти сразу налетчик напал на горожанина и избил его. После этого он забрал у пострадавшего 2 500 рублей и скрылся с места преступления.

Второе ограбление было совершено через сутки – на следующий день. Еще одну жертву преступник выследил также – в магазине. Там он заметил мужчину, который держал в руках деньги. Схема, по которой действовал злоумышленник, была аналогична: он дождался потерпевшего на улице, однако в этот раз сразу напал на него. Избив мужчину, преступник забрал из его кармана 5 тысяч рублей и покинул место преступления.

Впоследствии у второго были диагностированы переломы носа, ребер, а также многочисленные ушибы и ссадины. Вред здоровью, причиненный действиями злоумышленника, был квалифицирован как тяжкий.

Налетчика в итоге задержали. К тому моменту все похищенные деньги он уже потратил.

По данному факту было возбуждено уголовное. Его же недавно рассмотрели в суде. В качестве наказания мужчину, обвинявшегося в совершении грабежа и разбоя, приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса отметили, что к текущему времени приговор уже вступил в законную силу.