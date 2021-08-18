Вышедший в кузбасский город медведь вернулся в лес

Ранее в среду, 18 августа, редакция AVOKADO сообщала о том, что медведь утром вышел к людям в Анжеро-Судженске. Как стало известно от полицейских, замечен он был около 6:00. Тогда же правоохранителям и поступило обращение с данными о «загулявшемся» животном, обнаруженным очевидцами близ жилых домов по переулку Лебедянскому.

На место для обеспечения сохранности граждан были направлены силовики.

- Прибывший экипаж ГИБДД обнаружил медведя рядом с мусорным контейнером. Не замечая людей, косолапый пытался забраться внутрь в поисках еды, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Для того, чтобы исключить все возможности его появления в жилом массиве, правоохранители оцепили территорию рядом с медведем. Специалисты департамента охраны животного мира, сотрудники местной мэрии и полицейские после приступили к проведению различных мероприятий, по итогам которых хищник и вернулся в привычную среду обитания.

Силовики также отмечают, что от действий медведя не пострадали ни местные жители, ни их имущество.