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Вышедший в кузбасский город медведь вернулся в лес

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Власти с полицейскими выгнали косолапого, оказавшегося в черте одного из населенных пунктов Кемеровской области, в естественную среду обитания.

Ранее в среду, 18 августа, редакция AVOKADO сообщала о том, что медведь утром вышел к людям в Анжеро-Судженске. Как стало известно от полицейских, замечен он был около 6:00. Тогда же правоохранителям и поступило обращение с данными о «загулявшемся» животном, обнаруженным очевидцами близ жилых домов по переулку Лебедянскому.


На место для обеспечения сохранности граждан были направлены силовики.

- Прибывший экипаж ГИБДД обнаружил медведя рядом с мусорным контейнером. Не замечая людей, косолапый пытался забраться внутрь в поисках еды, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Для того, чтобы исключить все возможности его появления в жилом массиве, правоохранители оцепили территорию рядом с медведем. Специалисты департамента охраны животного мира, сотрудники местной мэрии и полицейские после приступили к проведению различных мероприятий, по итогам которых хищник и вернулся в привычную среду обитания.


Силовики также отмечают, что от действий медведя не пострадали ни местные жители, ни их имущество.

Да!
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