Вышедший к селу медведь испугал кузбассовцев

Накануне, 23 апреля, жители села Малиновка в Новокузнецком районе сообщили, что заметили медведя. При этом, если судить про снятому кузбассовцами ролику, животное находилось в непосредственной близости от жилых домов: на переднем плане виден забор.

– Огромная просьба принять меры, – высказались сельчане.

Комментаторы отметили, что опасения излишни, так как хищник находился на территории леса. Также пользователи отметили, что появление медведя могло быть вызвано его желанием подкормиться на свалке.