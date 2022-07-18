Вышедшие в центр города коровы разозлили кузбассовцев

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Жители Кемеровской области возмутились прогулками крупного рогатого скота по улицам.

Гневное обращение оставили в социальных сетях мариинцы. Они выразили недовольство тем, что по центру города днем разгуливают коровы. Свои слова кузбассовцы подкрепили снимками, на которых видны животные, находящиеся но проезжей части и у зоны отдыха.

‒ Из года в год ситуация не меняется,живем в реальной деревне. Стабильность ‒ признак мастерства! ‒ высказались горожане.

Мнения комментаторов разделились. Часть мариинцев не увидела в коровах ничего страшного. Другие же горожане отметили, что животное может внезапно появиться на дороге, а также оставить на улице свои фекалии. Кузбассовцы призвали хозяев следить за своим скотом.


Напомним, что в мае этого года коровы напали на женщину с детьми в Мысках. На обилие коров на улицах жаловались и жители Березовского.

Фото: ВКонтакте / Мариинск Подслушано

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