Вырвавший серьги из ушей пенсионерки новокузнечанин получил срок

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Житель южной столицы Кузбасса прямо на улице лишил пожилую горожанку ценностей, навредив ее здоровью, за что отправится в колонию строгого режима.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в феврале текущего года. Тогда же к полицейским и обратилась пострадавшая – 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный на улице вырвал из ее ушей золотые серьги, с которыми впоследствии скрылся. Сумма ущерба, нанесенного пожилой горожанке, составила 25 тысяч рублей.


Пожилая дама не смогла описать налетчика, однако правоохранителям все равно удалось установить личность подозреваемого, которым стал ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний местный житель. Его задержали. Сам же новокузнечанин пояснил, что приметил будущую жертву на одной из автобусных остановок, где заметил ее дорогостоящие ювелирные украшения, и решил проследовать за ней.

- Налетчик проследил за потерпевшей до подъезда жилого дома, где напал со спины и ограбил. Похищенное грабитель впоследствии продал за 5 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. К текущему моменту оно уже было расследовано, материалы рассмотрели в суде, где новокузнечанина признали виновным. В качестве наказания его приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Вместе с этим, его также обязали возместить потерпевшей материальный ущерб в размере стоимости драгоценностей и причиненный моральный вред, тяжесть которого оценили в 15 тысяч рублей.


Полицейские уточнили, что приговор уже вступил в законную силу.

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