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Вырвавшие цветы из клумбы женщины разозлили новокузнечан

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В Новокузнецке были замечены неизвестные, портящие городские цветники.

Новокузнечанка рассказала, что стала свидетельницей того, как две женщины обрывали цветы на клумбе, расположенной на улице 25 лет Октября. По словам горожанки, нарушительницы вырвали из цветника целый куст с корнем.

‒ У нас в городе и так почти нечего красивого не осталось, люди стараются садят эти цветочки а потом вот такие люди делают вот это! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ пожаловалась жительница Новокузнецка.

Горожане устроили бурное обсуждение действий женщин в комментариях. Часть кузбассовцев не увидели в подобном поведении ничего предосудительного, так как предположили, что цветы и так скоро завянут. Большая же часть пользователей Сети осудила новокузнечанок и призвала штрафовать любителей собирать растения с городских клумб.

Да!
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