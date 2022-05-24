"Вырвал деньги": поведение водителя автобуса возмутило новокузнечанку

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса сообщила о якобы нагрубившем ей работнике общественного транспорта.

В социальных сетях новокузнечанка рассказала, что сегодня, 24 мая, зашла в автобус №11 и отправилась к водителю для оплаты проезда. По словам женщины, она положила деньги и попросила билет, однако мужчина отказал ей. После этого горожанка решила забрать оплату, однако водитель якобы выхватил деньги у нее из рук и нагрубил.

‒ ...он сказал не даст билет, я потянулась забрать деньги, а он схватил меня за руку сильно и вырвал деньги и послал меня. Это что происходит, вы кого берете на работу? ‒ возмутилась женщина на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ заявили, что приняли сообщение в работу и направили информацию специалистам.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36596

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined