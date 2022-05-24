В социальных сетях новокузнечанка рассказала, что сегодня, 24 мая, зашла в автобус №11 и отправилась к водителю для оплаты проезда. По словам женщины, она положила деньги и попросила билет, однако мужчина отказал ей. После этого горожанка решила забрать оплату, однако водитель якобы выхватил деньги у нее из рук и нагрубил.

‒ ...он сказал не даст билет, я потянулась забрать деньги, а он схватил меня за руку сильно и вырвал деньги и послал меня. Это что происходит, вы кого берете на работу? ‒ возмутилась женщина на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ заявили, что приняли сообщение в работу и направили информацию специалистам.