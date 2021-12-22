Выручка общепита в Кузбассе упала на 40% после введения QR-кодов

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Жители Кемеровской области после введения QR-режима стали оставлять меньше денег в местных кафе и ресторанах, из-за чего прибыль бизнесменов упала.

Доходы общепита и сферы гостеприимства в Кузбассе упали после введения QR-кодов. Подробности о снижении прибыли рассказал заместитель председателя правительства Сергей Ващенко во время своего выступления на пресс-конференции.


Чиновник отметил, что владельцы местных гостиниц, кафе, ресторанов и прочих точек питания потеряли от 20 до 40% своих доходов, в зависимости от заведения. Жители области стали меньше тратить и в ТЦ, вопреки приближению главного семейного праздника. Однако насколько сильно снизились доходы не известно.


Ващенко указал, отелям и находящимся в них фитнес-центрам и ресторанам в качестве поддержки разрешили работать без QR-кодов. Также отдельно стоящие рестораны и фудкорты в торговых центрах уравнены в правах, и теперь общепит может работать в ночное время суток.

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