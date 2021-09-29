Выручка кузбасских машиностроителей за год увеличилась на 14,2%

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Производство продукции машиностроения значительно увеличилось в Кузбассе. Стала больше и выручка, которая поступила в казну области от налогов.

Из результатов минувших восьми месяцев 2021 года следует, что машиностроителям в Кузбассе удалось отгрузить товар на общую сумму 23,9 млрд рублей. Соответствующий показатель на 14,2% превышает результаты прошлого года.


В общей сложности местным властям удалось собрать налоговых вычетов на 914,3 млн рублей (+16,7%), прокомментировали в администрации Кемеровской области.


Кроме того, приводятся и примеры развития отрасли. Так, в Кемерове наладили выпуск запчастей для немецкой карьерной техники и открыли робототехнический комплекс, мощность которого составила около 3,8 тысячи концевых, шкворневых и поперечных балок в месяц.


При этом в Ленинске-Кузнецком запустили новый проект по ремонту силовой гидравлики горно-шахтного оборудования, инвестиции составили 243 млн рублей. В Прокопьевске за это время был налажен ремонт и изготовление гидроцилиндров для тяжелой спецтехники по добыче угля и строительной техники, инвестиции достигли миллиарда рублей.

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