Выручка кузбасских машиностроителей за год увеличилась на 14,2%

Из результатов минувших восьми месяцев 2021 года следует, что машиностроителям в Кузбассе удалось отгрузить товар на общую сумму 23,9 млрд рублей. Соответствующий показатель на 14,2% превышает результаты прошлого года.

В общей сложности местным властям удалось собрать налоговых вычетов на 914,3 млн рублей (+16,7%), прокомментировали в администрации Кемеровской области.

Кроме того, приводятся и примеры развития отрасли. Так, в Кемерове наладили выпуск запчастей для немецкой карьерной техники и открыли робототехнический комплекс, мощность которого составила около 3,8 тысячи концевых, шкворневых и поперечных балок в месяц.

При этом в Ленинске-Кузнецком запустили новый проект по ремонту силовой гидравлики горно-шахтного оборудования, инвестиции составили 243 млн рублей. В Прокопьевске за это время был налажен ремонт и изготовление гидроцилиндров для тяжелой спецтехники по добыче угля и строительной техники, инвестиции достигли миллиарда рублей.