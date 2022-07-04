Вырубка деревьев в одном из парков встревожила кемеровчан

О проблеме кемеровчане сообщили в социальных сетях. Горожане рассказали, что в парке имени Веры Волошиной вырубают деревья. Жители кузбасской столицы обеспокоились тем, что это может сказаться на пернатых, обитающих на данной территории.

‒ Спил деревьев продолжается именно рядом с коммерческими киосками. Разрыта центральная аллея в связи с очередной кафешкой! Этот парк ‒ уникальное место в городе. Только посмотрите,сколько разных птиц там обитает! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказались горожане.

Представители городской администрации в ответ сообщили, что передали сообщение в комитет по управлению муниципальным имуществом. Специалисты проверят информацию и получат разъяснения от арендатора.

Журналисту AVOKADO обещали прокомментировать ситуацию позже.