Автомобилисты из кузбасской столицы пожаловались, что на участке дороги от ул. Космической до ул. Автозаводской из-под земли "выросли" рельсы, из-за чего водителям следует соблюдать осторожность, а иначе, как заявил интернет-пользователь, можно остаться без колес.

– Постоянно наблюдаю картину как люди меняют колеса. Сразу по 2 шт. Будьте аккуратнее, – предупредил кемеровчанин земляков.

Для точности он также прикрепил карту участка, где отмечена опасная территория. Журналист AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, чтобы узнать больше информации по аварийному полотну. В правительстве сказали, что передали сообщение о некачественной дороге специалистам. Подробности уточняются.