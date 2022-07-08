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"Выросшие" из-под земли рельсы лишили кемеровских автомобилистов колес

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Водители потеряли на кемеровской дороге колеса из-за препятствия, которое "выросло" из-под земли.

Автомобилисты из кузбасской столицы пожаловались, что на участке дороги от ул. Космической до ул. Автозаводской из-под земли "выросли" рельсы, из-за чего водителям следует соблюдать осторожность, а иначе, как заявил интернет-пользователь, можно остаться без колес.

Постоянно наблюдаю картину как люди меняют колеса. Сразу по 2 шт. Будьте аккуратнее, предупредил кемеровчанин земляков.

Для точности он также прикрепил карту участка, где отмечена опасная территория. Журналист AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, чтобы узнать больше информации по аварийному полотну. В правительстве сказали, что передали сообщение о некачественной дороге специалистам. Подробности уточняются.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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