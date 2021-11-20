Выразивший неуважение к истории кемеровчанин лишился доступа в Сеть почти на три года

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Суд признал жителя кузбасской столицы виновным по делу о распространении незаконных материалов и оскорблении представителя власти. В качестве наказания мужчину лишили права на доступ в Интернет.

Установлено, что в мае 2020 года 36-летний житель Кемерова разместил в интернете видеозапись. Ролик содержал сведения, выражающие неуважение к памятным датам России, связанным с событиями Второй мировой войны. Кроме того, на видео были запечатлены действия мужчины, оскверняющие символы воинской славы России. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении кемеровчанина, были обнаружены видеозаписи, размещенные на странице злоумышленника в ноябре 2019 года и марте 2020 года. В данных роликах мужчина оскорблял сотрудницу полиции, которая осуществляла оперативное сопровождение по уголовному делу, где кемеровчанин обвинялся в неуважении к суду.


Проведенные экспертизы подтвердили преступную деятельность обвиняемого. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично", и двум эпизодам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Кемеровчанин получил наказание в виде 470 часов обязательных работ с запретом пользоваться интернетом сроком на два года и десять месяцев.

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