Выпивающие на крыше здания мужчины привлекли внимание кемеровчан

Свидетель опубликовал пару кадров с места события на просторах Сети. С его слов, двое мужчин накануне вечером в среду, 23 июня, проводили время на крыше жилого здания, которое расположено возле остановки "Швейная фабрика".

– На швейной фабрике, сидят два парня на крыше, пиво пьют, – заявил горожанин.

Подписчики сообщества, где появились фотографии, бурно отреагировали на произошедшее. Стоит отметить, что кто-то выразил беспокойство, что незнакомцы могут упасть вниз, а некоторые посоветовали прохожим не мешать землякам, которые наслаждаются вечерним видом Кемерова с высоты птичьего полета.