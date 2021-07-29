Выпавший на дорогу груз спровоцировал транспортный затор в Новокузнецке

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое, как утверждает автор, на Бунгурской развязке в Новокузнецке. На кадрах запечатлены последствия аварии: груз выпал из кузова на проезжую часть и повредил легковой автомобиль, который двигался по встречной полосе. При этом произошедшее привело к тому, что на данном участке собралась автомобильная пробка.

В УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал для регистрации данного ДТП в ведомство не поступал.