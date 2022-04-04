Вымирание населения Кузбасса ускорилось

За февраль 2022 года убыль населения в Кемеровской области составила 2 334 человека: родились 1 548 детей, умерли 3 882 гражданина. При этом в феврале 2021 года аналогичные показатели были куда позитивнее. Для сравнения, тогда в регионе на свет появились 1 696 малышей, а скончались 3 181 человека. Отмечается, что смертность среди младенцев также подскочила вверх, увеличившись с

шести до 10.

Таким образом, соответствующие показатели подняли Кузбасс на первое место в антирейтинге по естественной убыли населения в Сибири. А вот лидером по стране оказалась Московская область (5 380), а далее идут Москва (4 902), Краснодарский край (3 567), Ростовская область (3 416), Санкт-Петербург (3 051).

Убыль населения отмечается почти во всех регионах России. Исключениями стали только Дагестан (прирост 1 563) и Чечня (прирост 1 517).