Вылетевший из Новокузнецка вертолет разбился на Алтае

Сегодня, 10 декабря, на борту вертолета R-66 Robinson, летевшего из Новокузнецка в Республику Алтай, сработал аварийный маяк. После этого экипаж на связь не выходил. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что судно потерпело крушение.

‒ Вертолет разбился в 13 километрах от озера Караколь на высоте около 1 700 метров над уровнем моря, ‒ сообщил журналистам РЕН ТВ источник в экстренных службах.

Вертолет оказался полностью разрушен. Информация о количестве человек, присутствовавших на борту в момент крушения, выясняется.