Вылетевший из Новокузнецка пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Сегодня утром из новокузнецкого аэропорта вылетел пассажирский самолет, направлявшийся в Москву, однако спустя несколько часов полета судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Казани. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.
Согласно информации осведомленного источника, экипаж самолета принял решение прервать полет из-за одного пассажира, которому стало плохо. В воздушной гавани столицы Татарстана пострадавшего передали местным медикам, передает nk.life.
К настоящему моменту самолет вернулся к назначенному маршруту.
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