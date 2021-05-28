Выкинувшие кузбассовца с восьмого этажа бомжи попали под суд

В Мысках получили обвинительный вердикт от присяжных двое бомжей 30 и 33 лет, обвинявшиеся в убийстве. По информации следователей, в марте прошлого года они гостили у 42-летнего знакомого, который сознался во время пьянки, что не так давно освободился из тюрьмы и неизлечимо болен.

— Мужчины предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Они стали избивать его руками, а затем один из них предложил сбросить потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже, — рассказали в областном СУ СКР.

Очевидцы увидели под окнами труп и вызвали медиков, а сами злоумышленники сбежали. Их нашли в реабилитационном центре, где они проживали. Задержанных заключили под стражу, со следствием они сотрудничали, однако в последний момент свели показания к тому, что причастен к убийству только 30-летний горожанин.

Между тем сыщики опровергли их версию на следственном эксперименте. Учитывая имеющуюся информацию, присяжные заседатели признали обвиняемых виновными. Теперь суду предстоит выбрать меру наказания.