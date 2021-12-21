Выхвативший из рук незнакомца бутылку спиртного кузбассовец лишился свободы

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Кемерове. Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Юрги находился на площади у железнодорожного вокзала, где заметил сидящего на скамейке мужчину с бутылкой водки. Злоумышленник выхватил сосуд со спиртным, а затем ударил потерпевшего кулаком по лицу. После этого кузбассовец вытащил из карманов мужчины мобильный телефон и деньги. Правоохранители задержали агрессивного юргинца. Выяснилось, что он совершил нападение, находясь под административным надзором, и освободился из исправительного учреждение незадолго до совершения нового преступления. Свою вину мужчина признал частично: он отрицал применение насилия к потерпевшему.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и десяти месяцев лишения свободы за грабеж с применением насилия, сообщают в пресс-службе Кемеровской транспортной прокуратуры. Свой срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, преступнику установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полгода.