Выходные встретят кузбассовцев дождем со снегом и гололедицей

В предстоящую субботу, 25 сентября, ночью в шахтерском крае будет холодно: -3,+2°C, а ветер может усиливаться до 13 м/с. С рассветом столбик термометра поднимется, но не выше 10°C (+3,+8°C). В дневное время порывы ветра могут достигать 16 м/с.

В воскресенье, 26 сентября, до восхода солнца будет также -3,+2°C, а днем чуть прохладнее, чем в субботу :+2,+7°C. Северо-западный ветер может разгоняться до 13 м/с.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, выходные в Кузбассе пройдут с дождями и мокрым снегом, поэтому жителям региона лучше иметь при себе зонты. Дороги покроются гололедицей.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура в Кемеровской области опустится до -5°C.