Выходец из кемеровского казначейства стала министром соцзащиты населения Кузбасса

Елена Федюнина стала новым министром социальной защиты населения Кемеровской области. В региональном правительстве рассказали, что с 2003 года она работала в региональном министерстве социальной защиты населения, а с 2014 года занимала должность заместителя начальника департамента, заместителя министра, с 2021 года стала первым заместителем министра социальной защиты населения Кузбасса.

Таким образом, до официального вступления в должность Федюнина была и.о. министра социальной защиты населения. Женщина имеет диплом КемГУ по специальности "Финансы и кредит".