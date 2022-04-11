+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Выходец из кемеровского казначейства стала министром соцзащиты населения Кузбасса

0
Фото:  

На должность министра социальной защиты населения Кемеровской области была назначена Елена Федюнина, которая ранее занимала место заместителя.

Елена Федюнина стала новым министром социальной защиты населения Кемеровской области. В региональном правительстве рассказали, что с 2003 года она работала в региональном министерстве социальной защиты населения, а с 2014 года занимала должность заместителя начальника департамента, заместителя министра, с 2021 года стала первым заместителем министра социальной защиты населения Кузбасса.


Таким образом, до официального вступления в должность Федюнина была и.о. министра социальной защиты населения. Женщина имеет диплом КемГУ по специальности "Финансы и кредит".

Фото: Администрация Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35252

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined