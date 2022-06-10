Выгул кошки на детской площадке разозлил кемеровчан

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Жители столицы Кузбасса разгневались из-за того, что женщина решила прогуляться с животным у песочницы.

Кемеровчанка в социальных сетях пожаловалась, что во дворе одного из домов на улице Тухачевского местная жительница выгуливает кошку на детской площадке. Кроме того, по словам горожанки, хозяйка позволяет животному справлять нужду в песочницу.

‒ Как можно кошек, выгуливать, на детской площадке? Она нагадила в песочнице, а потом придут туда дети! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ возмутилась горожанка.

Комментаторы также выразили негодование из-за того, что животное может оставлять свои экскременты там, где играют дети. Некоторые кемеровчане даже предположили, что таким образом могут передаваться опасные инфекции. Кроме того, часть пользователей отметили, что и владельцы собак допускают выгул питомцев на детских площадках.

Да!
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