Магазин, который готов обеспечить горожан продуктами по доступным ценам, распахнул свои двери. На полках представлена молочная продукция, фрукты, овощи, свежая курица, крупы, сладости, предметы личной гигиены, бытовая химия и прочее. По низким ценам в "Хорошем" можно приобрести и сезонные товары – для пикников, дачи и сада, а также посуду и детские игрушки.
Кроме того, товары собственной торговой марки "Возьму!" стоят дешевле аналогичных брендов, так как производятся по специальному заказу без затрат на рекламу.
– Наши дискаунтеры – это уютные, светлые магазины с низкими ценами для тех, кто умеет считать деньги и правильно ими распоряжаться. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление – грамотным. Наша задача – закрывать все его повседневные потребности и помогать экономить, – рассказывает директор формата "Дискаунтер" компании "Командор" Ирина Толерова.
Кемеровчане проявили интерес к открытию "Хорошего" и посетили магазин в первый же день. Для них были подготовлены музыкальная программа и викторины, розыгрыш 10 подарочных сертификатов номиналом от 1 000 до 3 000 рублей, а также продуктовых наборов и наборов бытовой химии.
Кроме того, всем желающим выдавали карты лояльности "Копилка", по которым действуют акции и персональные предложения: скидка 10%, 12% и 15%, возможность выбирать любимый товар с дополнительной скидкой в течение месяца, а также специальные цены с пометкой "Выгоднее", фишечные акции и подарок на день рождения в виде 200 бонусов на карту. Узнать подробности можно на сайте kopilkaclub.ru.
Магазин стал четвертой торговой точкой крупнейшей сети "Командор" в Кузбассе: недавно "Хорошие" открылись в Юрге, Анжеро-Судженске и Яшкино. До конца года в планах открыть 17 дискаунтеров, три из которых – в Кемерове. Всего же сеть магазинов низких цен насчитывает более 190 точек в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области и теперь в Кузбассе.
Фото: VSE42.RU
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