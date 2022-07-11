Магазин, который готов обеспечить горожан продуктами по доступным ценам, распахнул свои двери. На полках представлена молочная продукция, фрукты, овощи, свежая курица, крупы, сладости, предметы личной гигиены, бытовая химия и прочее. По низким ценам в "Хорошем" можно приобрести и сезонные товары – для пикников, дачи и сада, а также посуду и детские игрушки.

Кроме того, товары собственной торговой марки "Возьму!" стоят дешевле аналогичных брендов, так как производятся по специальному заказу без затрат на рекламу.

– Наши дискаунтеры – это уютные, светлые магазины с низкими ценами для тех, кто умеет считать деньги и правильно ими распоряжаться. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление – грамотным. Наша задача – закрывать все его повседневные потребности и помогать экономить, – рассказывает директор формата "Дискаунтер" компании "Командор" Ирина Толерова.

Кемеровчане проявили интерес к открытию "Хорошего" и посетили магазин в первый же день. Для них были подготовлены музыкальная программа и викторины, розыгрыш 10 подарочных сертификатов номиналом от 1 000 до 3 000 рублей, а также продуктовых наборов и наборов бытовой химии.