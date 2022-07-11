Выгода на каждый день: в Кемерове открылся первый дискаунтер "Хороший" сибирской сети "Командор"

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В кузбасской столице впервые открылся магазин выгодных покупок крупнейшей торговой сети Восточной Сибири – дискаунтер "Хороший", который расположился в ТК "Апельсин" на улице Суворова, 34А.

Магазин, который готов обеспечить горожан продуктами по доступным ценам, распахнул свои двери. На полках представлена молочная продукция, фрукты, овощи, свежая курица, крупы, сладости, предметы личной гигиены, бытовая химия и прочее. По низким ценам в "Хорошем" можно приобрести и сезонные товары – для пикников, дачи и сада, а также посуду и детские игрушки.

Кроме того, товары собственной торговой марки "Возьму!" стоят дешевле аналогичных брендов, так как производятся по специальному заказу без затрат на рекламу.

– Наши дискаунтеры – это уютные, светлые магазины с низкими ценами для тех, кто умеет считать деньги и правильно ими распоряжаться. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление – грамотным. Наша задача – закрывать все его повседневные потребности и помогать экономить, – рассказывает директор формата "Дискаунтер" компании "Командор" Ирина Толерова.

Кемеровчане проявили интерес к открытию "Хорошего" и посетили магазин в первый же день. Для них были подготовлены музыкальная программа и викторины, розыгрыш 10 подарочных сертификатов номиналом от 1 000 до 3 000 рублей, а также продуктовых наборов и наборов бытовой химии.

Кроме того, всем желающим выдавали карты лояльности "Копилка", по которым действуют акции и персональные предложения: скидка 10%, 12% и 15%, возможность выбирать любимый товар с дополнительной скидкой в течение месяца, а также специальные цены с пометкой "Выгоднее", фишечные акции и подарок на день рождения в виде 200 бонусов на карту. Узнать подробности можно на сайте kopilkaclub.ru.


Магазин стал четвертой торговой точкой крупнейшей сети "Командор" в Кузбассе: недавно "Хорошие" открылись в Юрге, Анжеро-Судженске и Яшкино. До конца года в планах открыть 17 дискаунтеров, три из которых – в Кемерове. Всего же сеть магазинов низких цен насчитывает более 190 точек в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области и теперь в Кузбассе.

Фото: VSE42.RU

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