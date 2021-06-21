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Выездные бригады медиков приступили к вакцинации работников от COVID-19 в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса приступили к работе мобильные бригады медиков, которые будут выезжать на предприятия для вакцинации сотрудников.

Об организации мобильных бригад со специалистами, курсирующих по территории Новокузнецка, стало известно из публикации на сайте администрации города. Так, в тексте сообщения указано, что медицинский персонал будет выдвигаться на предприятия с численностью сотрудников от 15 человек для прививания от инфекции СOVID-19.


Также местные власти напомнили горожанам, что во всех районах южной столицы шахтерского края в настоящий момент ведут работу пункты вакцинации, принимающие желающих не только в будние, но и в выходные дни.


Ранее редакция Avokado сообщала, что представители администрации Кузбасса отчитались о мерах по предотвращению третьей волны COVID-19.

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