Выездные бригады медиков приступили к вакцинации работников от COVID-19 в Новокузнецке

Об организации мобильных бригад со специалистами, курсирующих по территории Новокузнецка, стало известно из публикации на сайте администрации города. Так, в тексте сообщения указано, что медицинский персонал будет выдвигаться на предприятия с численностью сотрудников от 15 человек для прививания от инфекции СOVID-19.

Также местные власти напомнили горожанам, что во всех районах южной столицы шахтерского края в настоящий момент ведут работу пункты вакцинации, принимающие желающих не только в будние, но и в выходные дни.

Ранее редакция Avokado сообщала, что представители администрации Кузбасса отчитались о мерах по предотвращению третьей волны COVID-19.