Выехавший на встречку в Кузбассе водитель разбился насмерть

В результате аварии, которая произошла в воскресенье, 4 июля, утром около 7:30, скончался владелец транспортного средства.

Из предварительных данных следует, что водитель Nissan Teana, двигавшийся со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с транспортом Howo. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, а находившегося в салоне пассажира медики госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В отделе УГИБДД Кемеровской области корреспонденту редакции AVOKADO сообщили, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.