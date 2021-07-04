Выехавший на встречку в Кузбассе водитель разбился насмерть

2
Фото:  

ДТП на 217 километре кузбасской автодороги Р-255 "Сибирь"стало причиной гибели водителя легковушки, который на встречной полосе столкнулся с грузовиком.

В результате аварии, которая произошла в воскресенье, 4 июля, утром около 7:30, скончался владелец транспортного средства.


Из предварительных данных следует, что водитель Nissan Teana, двигавшийся со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с транспортом Howo. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, а находившегося в салоне пассажира медики госпитализировали в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.


В отделе УГИБДД Кемеровской области корреспонденту редакции AVOKADO сообщили, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26711

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined