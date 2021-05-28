Выдумавший преступления из желания отомстить супруге кузбассовец был привлечен к ответственности

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Поссорившись с женой, горожанин в Новокузнецком районе обратился к полицейским с сообщением о том, что его жена якобы готовится нарушить закон. Однако ложь заявителя была раскрыта и теперь он обязан заплатить за нее штраф.

К полицейским в Новокузнецком районе поступило обращение от местного жителя, который сообщил о готовящемся преступлении, а совершить его планирует сама супруга заявителя.


Правоохранители выдвинулись на адрес, указанный обратившимся. На месте силовики установили, что в полицию мужчина позвонил после ссоры со своей супругой. А информацию о готовившемся преступлении выдумал, чтобы отомстить ей.


В итоге, к ответственности был привлечен сам звонивший. В отношении 35-летнего нарушителя составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб».


Материалы впоследствии были переданы в мировой суд, решением которого мужчине назначили штраф. Его размер составил 1 тысячу рублей.

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