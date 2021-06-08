Выбросившие бутылки в окно студентки попали под суд за повреждение чужих авто

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Молодые горожанки в Прокопьевске вместо занятий решили отметить день рождения. Допив алкоголь, они решили избавиться от тары и выбросили ее в окно. Бутылки попали на машины, что стало причиной возбуждения уголовного производства.

По информации полицейских, инцидент произошел в апреле текущего года. Тогда две 18-летние студентки сбежали из колледжа, чтобы устроить небольшое застолье в честь дня рождения одной из них. Купив горячительных напитков, они сели в подъезде одного из многоквартирных домов, а выпив пиво, они скинули стеклянные бутылки с восьмого этажа. Тара попала прямо на автомобили, что и спровоцировало включение сигнализации. Девушки же сбежали.

- В результате оказались повреждены две машины - «Мазда CХ-5» и «Лада Приора», принадлежащие семейной паре. Общая сумма ущерба составила более 70 000 рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские оперативно установили личности причастных к преступлению. Девушки сознались и выступили фигурантками уголовного дела. К текущему моменту ущерб, причиненный их деятельностью, был полностью возмещен их же родителями.


Дело было направлено на рассмотрение в суд. Им грозит до двух лет заключения в местах лишения свободы.

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