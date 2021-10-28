Длинные прямые волосы с ровным срезом
Красота, безусловно, заключается в простоте, поэтому длинные прямые волосы с ровным срезом носит сейчас каждая вторая россиянка. Несмотря на очевидное удобство и лаконичность такой прически, как тренд она все же провалилась. В 2021 году на пике находятся асимметрия и короткая длина. Если вы не хотите расставаться со своими локонами в угоду моде, старайтесь чаще завивать их или добавьте градуировку.
Паж
Эта стрижка стала популярной по всему миру благодаря французской певице Мирей Матье. Безусловно, такая форма шевелюры очень умело подчеркивала строгие линии ее лица и изящную длинную шею. Тем не менее времена молодости Матье прошли, а вместе с ними канула в лету и мода на прическу паж: сейчас такая стрижка делает вас не стильной, а старомодной. Лучше уйдите от классики жанра к модернизированной версии – бобу, который освежит образ и поможет визуально помолодеть.
Стрижки с густой челкой
Когда-то густая челка блистала на всех подиумах мира. Действительно, ею можно дополнить любой образ. Однако сегодня носить ее не рекомендуется: в модный чат вошли легкость и летучесть – тренды, распространяющиеся и на парикмахерское искусство. Попробуйте сделать более легкомысленный образ и создать эффект ветра в волосах: это однозначно будет выглядеть куда более стильно и современно.
Боб с градацией длины
Несмотря на то, что эту стрижку нельзя однозначно назвать устаревшей, время ее славы безвозвратно ушло. Дерзость и смелость в образе больше не стоят на первом месте, сейчас важнее всего стиль и внимание к деталям. Попробуйте сменить боб с градацией длины на каре – этот классический и простой вариант сейчас актуален, как никогда.
Каре на ножке
А вот эта прическа как раз то исключение, которое подтверждает правило. Не все вариации каре рекомендуют делать стилисты в 2021 году. Каре на ножке следует, к примеру, и вовсе избегать: сегодня такая стрижка выдаст в вас жительницу глухого захолустья. Лучше всего отрастить каре до плеч, чтобы с фактурой волос можно было играть, завивая их или устраивая модный беспорядок.
Если вы собрались к парикмахеру, не только чтобы постричься, но и ради смены оттенка волос, предлагаем вам изучить тренды колористики 2021 года
Источник фото: unsplash.com, pixabay.com
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