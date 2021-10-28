Каре на ножке

А вот эта прическа как раз то исключение, которое подтверждает правило. Не все вариации каре рекомендуют делать стилисты в 2021 году. Каре на ножке следует, к примеру, и вовсе избегать: сегодня такая стрижка выдаст в вас жительницу глухого захолустья. Лучше всего отрастить каре до плеч, чтобы с фактурой волос можно было играть, завивая их или устраивая модный беспорядок.

Если вы собрались к парикмахеру, не только чтобы постричься, но и ради смены оттенка волос, предлагаем вам изучить тренды колористики 2021 года