"Выбросил машину": кемеровчане сообщили о появлении кроссовера на помойке

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Жители кузбасской столицы в Сети рассказали о водителе, который бросил свой автомобиль возле помойной урны во дворе, после чего жильцы начали закидывать транспорт отходами.

Сообщение о "брошенном" кроссовере появилось в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованной фотографии, возле мусорной урны во дворе многоквартирных жилых домов появился автомобиль Nissan Juke. По словам автора поста, транспорт кемеровчане заметили на проспекте Молодежном в районе дома №5.

Кто-то выбросил машину))) вот из за таких людей не могут подъехать спец. машины и вывезти мусор, посетовал очевидец.

При этом на кадре можно заметить, что предприимчивые прохожие не стали обходить препятствие, чтобы вынести мусор. Вместо этого они оставили пакеты с отходами прямо на капоте "японца".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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