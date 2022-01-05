Сообщение о "брошенном" кроссовере появилось в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованной фотографии, возле мусорной урны во дворе многоквартирных жилых домов появился автомобиль Nissan Juke. По словам автора поста, транспорт кемеровчане заметили на проспекте Молодежном в районе дома №5.

— Кто-то выбросил машину))) вот из за таких людей не могут подъехать спец. машины и вывезти мусор, — посетовал очевидец.

При этом на кадре можно заметить, что предприимчивые прохожие не стали обходить препятствие, чтобы вынести мусор. Вместо этого они оставили пакеты с отходами прямо на капоте "японца".