Выбравший работу вместо армии кузбассовец попал на скамью подсудимых

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22-летний житель Осинников ответит перед судом за игнорирование повесток военного комиссариата.

Осинниковец обвиняется по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). По данным следствия, осенью прошлого года ему неоднократно лично передавали повестки о проведении призывной комиссии, однако парень игнорировал требования явиться в военный комиссариат.

— Молодой человек рассказал, что не являлся в военкомат, поскольку считал, что приоритетнее найти работу и зарабатывать деньги, чем служить в армии, — рассказали в областном СУ СКР.

На текущий момент расследование завершено, уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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