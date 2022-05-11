В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане пожаловались местным властям на "выборочный" ремонт дорог, во время которого рабочие просто закрывают глаза на наличие некоторых ям, снижающих качество движения по проезжей части.

– Производят ремонт выборочно, через одну яму! Перекресток пр. Строителей, – отметил горожанин.

Судя по фотографиям, в асфальтированном покрытии, действительно, имеются углубления и трещины. Также можно разглядеть на кадрах и свежие "заплатки".