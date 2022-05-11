"Выборочный" ремонт дорог разгневал прокопчан

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В кузбасском городе граждане негодуют из-за некачественного ремонта дорог. По словам местных жителей, специалисты убирают не все ямы с проезжей части.

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане пожаловались местным властям на "выборочный" ремонт дорог, во время которого рабочие просто закрывают глаза на наличие некоторых ям, снижающих качество движения по проезжей части.

Производят ремонт выборочно, через одну яму! Перекресток пр. Строителей, – отметил горожанин.

Судя по фотографиям, в асфальтированном покрытии, действительно, имеются углубления и трещины. Также можно разглядеть на кадрах и свежие "заплатки".

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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