Выбежали 40 человек: МЧС раскрыло подробности пожара в кемеровском многоквартирном доме

Как уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, в результате пожара в многоквартирном доме на проспекте Ленина в городе Кемерово из здания выбежали 40 человек, 7 из которых – дети. Сигнал о ЧП поступил в 22:17.

– Из горящей квартиры борцы с огнем спасли одного человека,– уточнила собеседница из экстренных служб.

В результате в одной из комнат обгорели вещи б/у на площади один квадратный метр. Обошлось без пострадавших. Причина инцидента не установлена.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что почти 30 человек тушили пожар в многоквартирном кемеровском доме.