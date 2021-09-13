Вячеслав Петров: Наша цель – сделать жизнь каждого кузбассовца лучше

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Буквально через пару недель в Кузбассе пройдут выборы депутатов Государственной Думы. С 17 по 19 сентября жители региона выберут тех, кто будет отстаивать их интересы в большой политике. За голоса кузбассовцев поборются 11 политических партий, включая «Единую Россию». Мы побеседовали с членом региональной группы федерального списка партии кандидатов в Госдуму, первым заместителем секретаря Кузбасского регионального отделения Партии «Единая Россия», спикером Законодательного Собрания Кузбасса Вячеславом Петровым, чтобы понять, какие первоочередные задачи стоят перед «Единой Россией» в Кузбассе.

Вячеслав Анатольевич, скажите у Вас лично и у Вашей Партии есть четкое понимание, какие конкретно изменения необходимы кузбассовцам?

– Для формирования народной программы «Единой России» мы собрали около 400 тысяч наказов от жителей региона. Кузбассовцы отмечают, что региону необходимы ремонт и строительство дорог, общественных пространств, возведение новых детских садов и обновление медучреждений, газификация. Кроме того, поступали просьбы уделить внимание строительству социального жилья, обновлению инженерных сетей и общественного транспорта, заняться улучшением экологической ситуации в городах. Жители региона активно включились в формирование народной программы, оказывая партии большое доверие. Мы постараемся исполнить все наказы кузбассовцев.

Какие сферы охватывает народная программа партии?

– Программа состоит из двух основных разделов – «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые вместе охватывают все сферы нашей жизни. В том числе: медицина и образование, экология, развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны, культура, история и традиции, внешняя оборонная политика и многое другое.

Какое направление Вы бы назвали наиболее важным?

– Я соглашусь со словами президента о том, что наша национальная идея – это здоровая крепкая семья с детьми. Партия ставит перед собой амбициозную задачу – существенно повысить достаток и обеспечить благополучие семей с детьми. Нам предстоит создать систему поддержки, которая бы гарантировала большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

Что конкретно планируется сделать для поддержки семей?

– Мы говорим о закреплении статуса многодетной семьи, о продлении программы материнского капитала и расширении сфер его применения. Кроме того, мы хотим поэтапно увеличить охват соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми, а также принять стратегию обеспечения комплексной безопасности детей. «Единая Россия» уделяет большое внимание поддержке семей. Приведу в пример последнюю нашу инициативу: с 1 сентября родители детей до семи лет, находясь на больничном по уходу за ребенком, будут получать выплаты в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. Раньше молодые мамы могли сохранить свой доход, только отработав более восьми лет.

Что Вы считаете залогом успешной работы партии?

– Я считаю, что залог успеха – в сплоченной команде. Только, работая единой командой, все вместе, мы сможем добиться общей цели – сделать жизнь каждого кузбассовца лучше.

Справка: Вячеслав Анатольевич Петров, председатель Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса


Вячеслав Анатольевич родился в 1969 году в Новокузнецке. Имеет два высших образования – медицинское и юридическое. В прошлом – создатель успешного инновационного цифрового бизнеса. В 2011 году Вячеслав Анатольевич пришел в политику, став депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов. Затем был избран депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия». В 2018 году стал председателем Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, руководителем фракции «Единой России».


С начала пандемии, с марта 2020 года, Вячеслав Анатольевич выступил соорганизатором Всероссийской добровольческой акции #Мывместе, добровольческих акций «Цифропомощь», «Спасибо, доктор». Он участвовал в работе волонтерского штаба Кузбасского регионального отделения «Единой России» и Общероссийского народного фронта в Кузбассе.


За активное участие в развитии социально ответственного бизнеса и плодотворную общественно-политическую деятельность Вячеслав Анатольевич отмечен областными и ведомственными наградами, в том числе орденом Почета Кузбасса и медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Изготовитель: Дубков Степан Александрович, место жительства: Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово. Заказчик: Кузбасское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Тираж 1 экз. Дата изготовления 06.09.2021 г.


Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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