Вячеслав Петров: Наша цель – сделать жизнь каждого кузбассовца лучше

Справка: Вячеслав Анатольевич Петров, председатель Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса

Вячеслав Анатольевич родился в 1969 году в Новокузнецке. Имеет два высших образования – медицинское и юридическое. В прошлом – создатель успешного инновационного цифрового бизнеса. В 2011 году Вячеслав Анатольевич пришел в политику, став депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов. Затем был избран депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия». В 2018 году стал председателем Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, руководителем фракции «Единой России».

С начала пандемии, с марта 2020 года, Вячеслав Анатольевич выступил соорганизатором Всероссийской добровольческой акции #Мывместе, добровольческих акций «Цифропомощь», «Спасибо, доктор». Он участвовал в работе волонтерского штаба Кузбасского регионального отделения «Единой России» и Общероссийского народного фронта в Кузбассе.

За активное участие в развитии социально ответственного бизнеса и плодотворную общественно-политическую деятельность Вячеслав Анатольевич отмечен областными и ведомственными наградами, в том числе орденом Почета Кузбасса и медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.