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Вводившие рыбаков в заблуждение сайты попали под блокировку решением суда в Кузбассе

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Суд в Кемеровской области признал запрещенной информацию об изготовлении некоторых снастей для рыбалки, которая находилась на Интернет-ресурсах.

Правоохранители в Мариинске выявили два сайта, которые разместили описание способов изготовления электроудочек. Данные приспособления в России запрещены, так как приводят к массовому истреблению водных животных и растений, однако информации об этом на указанных Интернет-ресурсах не было.

‒ Тем самым размещенные инструкции вводили в заблуждение пользователей сайтов относительно законности таких действий, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

По закону, вылов некоторых водных обитателей с использованием тока является уголовно наказуемым. Нарушители могут лишиться свободы на срок до двух лет.


Суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению в России, что привело к блокировке незаконных Интернет-ресурсов.

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