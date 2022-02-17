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Вузы Кузбасса сделают упор на студентов из других регионов

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Количество бюджетных мест в вузках Кемеровской области вырастет в 2022 году. Предположительно, набор будет осуществляться за счет увеличения количества приезжих студентов и "целевиков".

На состоявшейся в Кемерове пресс-конференции министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева рассказала, что в высших учебных заведениях региона более чем на 7% увеличится количество бюджетных мест.

– В прошлом году было 6503 бюджетных места. В этом году их станет больше на 465, – сообщила чиновница.

При этом в прошлом году, по словам министра, около 5 000 выпускников поступили на обучение за счет государства, более 1 000 учились за собственные деньги. Таким образом, почти 1 500 бюджетников являются приезжими из других регионов или иностранцами. В условиях сокращения количества выпускников школ Кемеровской области, предполагается, что сократится и число поступающих в вузы, что вынудит учебные учреждения "добирать" студентов из числа приезжих. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.


Ирина Ганиева подчеркнула, что еще одной составляющей набора студентов в текущем году должна стать активизация по целевому набору. В этом случае за обучение студента будет платить будущий работодатель.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что большинство выпускников с высокими баллами за ЕГЭ предпочло покинуть Кузбасс в прошлом году.

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