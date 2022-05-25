+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Второй сезон "Лиги борьбы Кузбасса" завершится в Кемерове

0
Фото:  

Командные соревнования по вольной борьбе пройдут в Губернском центре спорта "КУЗБАСС".

Открытие финала второго сезона "Лиги борьбы Кузбасса" состоится 28 мая 2022 года в ГЦС "КУЗБАСС" в Кемерове. Церемония начнется в 11:00 часов. В торжественном открытии примет участие замгубернатора Кемеровской области по вопросам спорта, культуры и туризма Сергей Алексеев, министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус, мэр Белова Алексей Курносов, глава Осинников Игорь Романов, а также представители федерации спортивной борьбы Кузбасса. Проведение финального этапа соревнований состоится в честь Международного дня спортивной борьбы.


В новом сезоне "Лиги борьбы" принимают участие шесть команд, представляющие Кемерово, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Белово, Осинники и Беловский муниципальный округ. В составе сборных выступают борцы в возрасте 14-15 лет, при этом в каждой команде – по десять человек в соответствии с весовыми категориями. В заключительном этапе сойдутся участники из Кемерова, Белова, Новокузнецка и Осинников.


Формат соревнований – командный, поэтому победа присуждается по итогам схваток всех участников сборной. Лучшая команда завоюет эксклюзивный переходящий кубок, который был специально создан для этого турнира лучшими ювелирами России в стилистике международного турнира "Шахтерская слава".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36622

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined