Открытие финала второго сезона "Лиги борьбы Кузбасса" состоится 28 мая 2022 года в ГЦС "КУЗБАСС" в Кемерове. Церемония начнется в 11:00 часов. В торжественном открытии примет участие замгубернатора Кемеровской области по вопросам спорта, культуры и туризма Сергей Алексеев, министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус, мэр Белова Алексей Курносов, глава Осинников Игорь Романов, а также представители федерации спортивной борьбы Кузбасса. Проведение финального этапа соревнований состоится в честь Международного дня спортивной борьбы.

В новом сезоне "Лиги борьбы" принимают участие шесть команд, представляющие Кемерово, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Белово, Осинники и Беловский муниципальный округ. В составе сборных выступают борцы в возрасте 14-15 лет, при этом в каждой команде – по десять человек в соответствии с весовыми категориями. В заключительном этапе сойдутся участники из Кемерова, Белова, Новокузнецка и Осинников.

Формат соревнований – командный, поэтому победа присуждается по итогам схваток всех участников сборной. Лучшая команда завоюет эксклюзивный переходящий кубок, который был специально создан для этого турнира лучшими ювелирами России в стилистике международного турнира "Шахтерская слава".