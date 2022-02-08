Второй кузбасский олимпиец подряд попал под дисквалификацию из-за COVID-19

Кузбасский спортсмен Дмитрий Карлагачев, который отправился на замену сноубордиста Игоря Слуева, так и не стартовал в мужской квалификации по параллельному гигантскому слалому.

ПЦР-тест, который сдается ежедневно, показал положительный результат у спортсмена, в связи с чем Дмитрия не допустили до соревнований.



– Вы можете себе представить, насколько жесткие условия в Пекине,– прокомментировали данное известие представители Олимпийского совета Кузбасса на официальной странице в Instagram.

Напомним, накануне кузбасский спортсмен Игорь Слуев покинул олимпиаду в Китае из-за коронавируса.