Вторая тройня родилась в Новокузнецке с начала года

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Медики новокузнецкой больницы еще раз в этом году приняли тройню при родах. В семье сразу появились два сына и дочь.

К выписке готовится молодая мама из Новокузнецка, у которой в среду, 30 июня, появились на свет два мальчика и девочка.


Однако выписка малышей из медицинского учреждения состоялась только сегодня в четверг, 22 июля. Специалисты указали, что вес детей составил от 1 850 до 2 060 граммов, а рост от 39 до 42 сантиметров, новорожденным потребовалась помощь экспертов.

– После рождения мальчика и девочку поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных, еще одного мальчика – в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, – указали в ведомстве.

В настоящий момент жизни малышей ничего не угрожает. Многодетные родители наградили своих тройняшек именами: Каролина, Тимофей и Кирилл.


С начало года в южной столице Кузбасса это уже вторая тройня, а по Кузбассу – третья.

Да!
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