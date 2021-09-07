Вторая школьница из Киселевска пропала без вести

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Кузбасские волонтеры объявили поиски сразу двух школьниц, которые накануне ушли в школу и не вернулись.

В Киселевске пропала еще одна девочка, которая 6 сентября ушла в школу и не вернулась.


Поисковики опубликовали ориентировку на одноклассницу пропавшей, которая также не вернулась из школы накануне. Приметы Феслер Анастасии 2010 года рождения: рост 150 см, нормальное телосложение, светло русые волосы, голубые глаза. Ребенок был одет в белую блузку и черные штаны.


Пользователи Сети сообщают, что видели детей с неизвестным мужчиной.

— Последний раз видели вчера на остановке с мужчиной с рыжей бородой. Возможно, они с ним уехали, может, кто-то видел в другом районе, — говорится в публикации в соцсетях.

В сообщении также уточняется, что горожанин покупал девочкам сладости в магазине по улице Гагарина.


Напомним, ранее сообщалось о пропаже десятилетней Ульяны Дегтярь ростом 150 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На девочке были темно-синяя школьная форма, синий фартук, бордовые колготки, красные кроссовки. С собой — серо-голубой рюкзак.

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