Вторая школьница из Киселевска пропала без вести

В Киселевске пропала еще одна девочка, которая 6 сентября ушла в школу и не вернулась.

Поисковики опубликовали ориентировку на одноклассницу пропавшей, которая также не вернулась из школы накануне. Приметы Феслер Анастасии 2010 года рождения: рост 150 см, нормальное телосложение, светло русые волосы, голубые глаза. Ребенок был одет в белую блузку и черные штаны.

Пользователи Сети сообщают, что видели детей с неизвестным мужчиной.

— Последний раз видели вчера на остановке с мужчиной с рыжей бородой. Возможно, они с ним уехали, может, кто-то видел в другом районе, — говорится в публикации в соцсетях.

В сообщении также уточняется, что горожанин покупал девочкам сладости в магазине по улице Гагарина.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже десятилетней Ульяны Дегтярь ростом 150 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На девочке были темно-синяя школьная форма, синий фартук, бордовые колготки, красные кроссовки. С собой — серо-голубой рюкзак.