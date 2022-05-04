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Вступившая в брак с иностранцем кемеровчанка попала в поле зрения полиции

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Правоохранители начали разбирательство после того, как жительница кузбасской столицы вышла замуж.

В отдел по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области обратился 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина, состоявший в браке с 42-летней кемеровчанкой, подал заявление о приобретении гражданства РФ. Однако правоохранители выяснили, что фактически супруги вместе не жили.


Суд признал брак горожанки и иностранца недействительным. Инициирована процедура отмены решения о приобретении мужчиной гражданства России, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении кемеровчанки дела об организации незаконной миграции. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

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