Вспыхнувший в жилом доме огонь заблокировал двух пожилых новокузнечан

Сигнал о возгорании в частном домовладении на улице Черняховского в Новокузнецке поступил на пульт пожарной охраны в 23:02. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что баня и крыша дома охвачены пламенем.

В это время из окна задымленного дома пытались выбраться на воздух пожилые мужчина и женщина. В результате эвакуироваться горожанам помогли спасатели, открыв окно, а после новокузнечан передали медикам для осмотра.

— В результате случившегося от огня сильно пострадали баня, веранда и крыша жилого дома. Общая площадь пожара составила 52 кв.м., — сообщили в областном ГУ МЧС.

Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем, отметили в ведомстве.