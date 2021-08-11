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Вспыхнувший в новокузнецкой многоэтажке пожар заблокировал четырех человек

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Накануне вечером жителям многоквартирного дома в южной столице Кузбасса пришлось выбегать на улицу из-за разгоревшегося в здании пламени.

Сигнал о происшествии на улице Тореза поступил спасателям в 19:31 от местных жителей, после чего на место выехали 15 огнеборцев на четырех спецмашинах. По прибытии пожарные обнаружили, что из окна на третьем этаже валит густой дым, также дым заполонил подъезд дома.


На улице ожидали приезда специалистов 13 человек, которые смогли выбежать на свежий воздух. Однако четверо все еще находились на верхних этажах здания, откуда их эвакуировали пожарные.

— В результате пожара в однокомнатной квартире обгорела мебель и бытовая техника на площади три квадратных метра, — рассказали в кузбасском ГУ МЧС.

Предварительную причину случившегося специалисты не назвали.

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