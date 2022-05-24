Вспученный асфальт на привокзальной площади возмутил кемеровчан

Кемеровчанка разместила в социальных сетях снимки, на которых запечатлела дефекты на асфальтовом покрытии площади у вокзала. На фотографиях видно, что в некоторых местах асфальт образовал небольшие возвышенности.

‒ У жд вокзала вспучился асфальт, остановка городского транспорта. Опять "кроты", ‒ отметила горожанка.

Состояние покрытия возмутило комментаторов.

‒ "Не вокзал, а помойка", "Лицо города в одном месте" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались жители кузбасской столицы.

Корреспондент AVOKADO обратился в администрацию города, чтобы уточнить сроки ремонта покрытия на обозначенном участке. Специалисты сообщили, что работы все еще нельзя провести из-за подвижек грунта. Ремонт асфальта на привокзальной площади отложен до июня. Планируется, что работы будут проведены в начале месяца.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала.